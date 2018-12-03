Selman'a büyük şok: Grip oldum görüşmeyelim

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, Cezayir lideri Abdülaziz Buteflika, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamında ülkesine gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "grip olduğu için" bir araya gelemeyeceğini açıkladı.

Ülkeye pazar günü gelmişti

Cezayir'de iki gün sürecek bir ziyaret gerçekleştiren Prens Selman ülkeye Pazar günü gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde de, Tunus halkı Prens Muhammed bin Selman'ın ülkelerine ziyaret etmesini protestolar düzenleyerek karşı çıkmıştı.