Suudi Prens Selman kritik ziyareti iptal etti!

Detay vermeyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Muhammed bin Selman’ın 2 günlük bir ziyaret için Pazar günü İslamabad’a geleceğini programının değişmediğini açıkladı.

Muhammed bin Selman’ın 2017’de veliaht prensi olarak atanmasından sonra Pakistan’a yapacağı ilk ziyaret olacağı kaydedildi.

"Kaçınılmaz bazı sebeplerden dolayı ertelendi"

Muhammed bin Selman’ın daha önce iş adamlarından oluşan bir heyetle Pakistan’a cumartesi günü gelmesinin planlandığı ancak Pakistanlı yetkililer, cumartesi günü Suudi Arabistanlı iş adamları ile yapılacak görüşmenin kaçınılmaz bazı sebepler yüzünden ertelendiğini, prensin daha az sayıda iş adamı ile Pakistan’a geleceğini belirtti.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ziyaretinden sonra Suudi iş adamlarının Pakistan’a 7 milyar dolarlık yatırım yapmasının beklendiği kaydedildi.

Hindistan'a gidecek

Prens Muhammed bin Selman’ın bu ziyaretin ardından Pakistan’ın komşu ülkesi Hindistan’ı da ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi. Geçen Perşembe günü silahlı milislerin Keşmir’in Hindistan kontrolündeki kesime bombalı bir saldırı yaparak 41 kişiyi öldürmesi üzerine Pakistan ile Hindistan arasında gerilimi artırmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuş ve bu saldırının cevapsız kalmayacağı açıklamasında bulunmuştu. Pakistan Hindistan’ın suçlamasını reddetti. Suudi Arabistan Keşmir’in Hindistan kontrolünde bulunan bölgeye yapılan saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Pakistan'a destek vermişti

Pakistan; gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen sene Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinde töhmet altında bulunan Muhammed bin Selman’a destek vermişti. Bunun üzerine Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Suudi Arabistan’da Ekim ayında yapılan bir yatırım konferansına katılmasının ardından Suudi Arabistan daha önce Pakistan’a yapacağı fakat iptal ettiği 6 milyar dolarlık yardım paketini imzalamıştı. Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın dahli bulunduğu iddiaları üzerine bir seri yatırım anlaşmasını iptal etmişti.

Suudi Arabistan, Prens Muhammed bin Selman’ın dahlinin bulunmadığını, Kaşıkçı’yı öldürme planından haberi olmadığını iddia ediyor.