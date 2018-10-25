Prens Selman, Kaşıkçı cinayetini çabuk unuttu! Canlı yayında şaka yaptı
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle birlikte tüm dünyanın gündemine oturan Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı' kapsamında çarşamba günü gerçekleştirilen panelde, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile ilgili şaka yaptı.25 Ekim 2018 Perşembe 17:12
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'nda Veliaht Prens Selman gülümseyerek, "Başbakan Hariri, Suudi Arabistan Krallığı'nda iki gün daha kalacak, umarım alıkonulma söylentileri patlak vermez" sözlerini söyledi.
Cinayeti çabuk unuttu
Veliaht Prens'in bu sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri de Veliaht Prens'in bu sözlerini gülümseyerek karşıladı ve Prens ile tokalaştı.
2017 Kasım'da patlak vermişti
Lübnan Başbakanı Hariri'nin, Suudi, Arabistan tarafından alıkonulduğu söylentisi geçtiğimiz yıl Kasım ayında patlak vermişti.
Hariri'nin yaklaşık bir ay kadar sonra istifa ettiğini duyurması Fransız medyası tarafından da yakın merceğe alınmıştı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Lübnan'da 9 yıl aradan sonra gerçekleşen genel seçimlerde Hariri üçüncü defa başbakan olarak seçilmişti.
Hem Suudi Arabistan hem de Lübnan vatandaşı olan Hariri ayrıca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Suudi tarafına desteğini açıkça belli etmişti.
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