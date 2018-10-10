Prens Selman Batı basınının hedefi oldu

Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin incelemeler ve çalışmalar devam ediyor. Olayın üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken dünya basınının da bir numaralı maddesi bu konu oldu.

Veliaht Prens'e eleştiri

Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda kaybolduğu iddialarının ardından daha önce reform diye nitelenen adımlarıyla kendisinden çokça söz ettiren Veliaht Prens Muhammed, yine dünya gündeminde öne çıktı.

Uluslararası basın Prens Muhammed'i sayfalarına taşıdı.

Reform muhalifleri baskı altına aldı

Alman Spiegelonline, Prens ile ilgili ‘Çölün oğlu’ diye derleme yayınlarken Fransız AFP ajansı ise ‘Reformizm ve diktatörlük’ başlığıyla abonelerine servis ettiği makalede reform yanlısı açılımlarının ardından Prens’in muhaliflere baskıyı giderek artırdığını yazdı.

Uluslararası basın, Cemal Kaşıkçı vakasının faturasını da Veliaht Prens'e kesti. Geleceğin örnek lideri olarak adlandırılan Veliaht Prens Selman'ın adı son zamanlarda işkence ve baskılarla adı anılıyor.