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Prens Muhammed bin Selman'dan Filistinlilere hakaret

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Selman, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğe burnunu soktu: Filistinliler teklifleri kabul edip çenelerini kapatsın...

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:03
Prens Muhammed bin Selman'dan Filistinlilere hakaret

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi olarak bilinen Muhammed bin Selman, Amerika'da yayın hayatını sürdüren İsrail Channel 10'a ilginç açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNLİLER YA BARIŞIN YA DA ÇENENİZİ KAPATIN"

Geçtiğimiz hafta New York'ta düzenlenen 'Yahudi Liderler Toplantısı'na katılan Muhammed bin Selman, Filistin ve İsrail toplumu arasında yıllardır süregelen çatışma ve gerginliğin artık bitmesi gerektiğini vurguladı. Selman, 'Filistinlilerin artık ya barışması ya da 'çenelerini kapatması'nın daha iyi olacağını belirterek herkesi şaşırttı.

"ANLAŞMA MASASINA GELME ZAMANI"

Salman ayrıca, "Son 40 yıldır Filistinlilere birçok fırsat sunuldu. Ancak onlar tüm önerileri ellerinin tersiyle itti. Şimdi Filistinliler için teklifleri kabul etme ve anlaşma masasına gelme zamanı. Bunların hiçbirini de yapmıyorlarsa çenelerini de kapatıp sızlanmayı bıraksınlar." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 12:03
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  4. İsrail
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