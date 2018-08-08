Prens Kanada'yı önce 11 Eylül'le tehdit etti... Sonra U dönüşü yaptı!

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Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in, Suudi Arabistan güvenlik makamlarının başkent Riyad'da bazı insan hakları aktivistlerini tutuklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşım sonrası iki ülke araasındaki ilişkiler gerilirken, Suudi Arabistan’dan gelen bir paylaşım dikkatleri bu ülkenin üzerine çekti.

UÇAK İKİZ KULELER GİBİ CN KULESİNİ VURUYOR

Suudi Arabistan hükümetine ait resmi twitter hesaplarından birinde Kanada’yı yeni bir 11 Eylül tarzı saldırı girişimiyle tehdit eden bir paylaşım yapılarak “Arapça deyişte de belirtildiği gibi, kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan hoşuna gitmeyecek şeylerle karşılaşır” yazısı yer aldı. Fotoğrafta ise uçağın tıpkı ABD’deki İkiz Kuleler gibi Kanada'nın sembollerinden CN Kulesi’ni hedef aldığı görülüyor.

TEPKİ GELİNCE PRENS GERİ ADIM ATTI

Suudi Arabistan devlet kurumlarından birine ait olan hesaptan yapılan paylaşım sonrası Batı kamuoyunda tepkiler dinmek bilmezken daha sonra yapılan paylaşımda görsel değiştirilerek uçaksız bir paylaşım yapıldı. Yeni paylaşım Prens Muhammed bin Selman'ın U dönüşü olarak yorumlandı.