0553 313 94 23

Prens Kanada'yı önce 11 Eylül'le tehdit etti... Sonra U dönüşü yaptı!

Suudi Arabistan hükümetine ait resmi twitter hesabından Kanada’yı yeni bir 11 Eylül tarzı saldırı girişimiyle tehdit eden bir paylaşım yapılarak “Arapça deyişte de belirtildiği gibi, kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan hoşuna gitmeyecek şeylerle karşılaşır” yazısı yer aldı. Fotoğrafta ise uçağın tıpkı ABD’deki İkiz Kuleler gibi Kanada'nın sembollerinden CN Kulesi’ni hedef aldığı görüldü. Paylaşım daha sonra silindi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:16
Prens Kanada'yı önce 11 Eylül'le tehdit etti... Sonra U dönüşü yaptı!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in, Suudi Arabistan güvenlik makamlarının başkent Riyad'da bazı insan hakları aktivistlerini tutuklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşım sonrası iki ülke araasındaki ilişkiler gerilirken, Suudi Arabistan’dan gelen bir paylaşım dikkatleri bu ülkenin üzerine çekti.

UÇAK İKİZ KULELER GİBİ CN KULESİNİ VURUYOR

Suudi Arabistan hükümetine ait resmi twitter hesaplarından birinde Kanada’yı yeni bir 11 Eylül tarzı saldırı girişimiyle tehdit eden bir paylaşım yapılarak “Arapça deyişte de belirtildiği gibi, kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan hoşuna gitmeyecek şeylerle karşılaşır” yazısı yer aldı. Fotoğrafta ise uçağın tıpkı ABD’deki İkiz Kuleler gibi Kanada'nın sembollerinden CN Kulesi’ni hedef aldığı görülüyor.

TEPKİ GELİNCE PRENS GERİ ADIM ATTI

Suudi Arabistan devlet kurumlarından birine ait olan hesaptan yapılan paylaşım sonrası Batı kamuoyunda tepkiler dinmek bilmezken daha sonra yapılan paylaşımda görsel değiştirilerek uçaksız bir paylaşım yapıldı. Yeni paylaşım Prens Muhammed bin Selman'ın U dönüşü olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:16
  1. Chrystia Freeland
  2. Suudi Arabistan
  3. ikiz kuleleri Anthill
  4. Kanada
  5. CN kulesi

YORUM YAZ

  • ihsihs2 sa önce
    Demek ki 11 Eylül de parmağı var!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İtirafçı binbaşı FETÖ davasından beraat etti
  1. İtirafçı binbaşı FETÖ davasından..
  2. Suriye'de hakimiyet alanlarındaki..
  3. Arefe günü duası nedir?
  4. Bilal Erdoğan: Birlik ruhunu dünyaya..
  5. Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu
  6. ABD ile kritik görüşme başladı
  7. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?..
  8. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
  9. Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni..
  10. Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı..
  11. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
  12. Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 4..
  13. ABD'de şok! Polisler bölgeye akın etti
  14. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
  15. Beşiktaş Lask Linz maçı ne zaman saat..
  16. 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı..
  17. Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?
  18. Birleşmiş Milletler Gazze'de yakıt..
  19. Bakan Cahit Turhan'dan İstanbul Yeni..
  20. Aydın'da Hint keneviri operasyonunda 2..
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
'Eyvah Türkler geliyor'
'Eyvah Türkler geliyor'
Livaneli’ye 5816 Yok mu?
Livaneli’ye 5816 Yok mu?