Yudum, Sırma, Egemden, Brillo, Cielo ve Afia gibi markaların sahibi Savola Gıda’nın sahibi Prens El Velid Bin Talal’ın kim olduğunu, nereli olduğu merak ediliyor.

Prens El Velid Bin Talal kim?

Prens El Velid Bin Talal 7 Mart 1955'te dünyaya geldi. Suudi Kraliyet Ailesi mensubu, iş adamı, Suudi kralı Kral Salman'ın yeğeni.

İş dünyası dergisi olan Forbes Dergisinin, her yıl yayınladığı Dünyanın En Zenginleri listesine göre; Mart 2010 itibarıyla serveti 19,4 Milyar dolardır. Dergi bir önceki yılda servetinin 13,3 Milyar dolar olduğunu ve El-Velid bin Telal'ın dünyanın 19. en zengin insanı olduğunu belirtmiştir. El-Velid bin Telal, Amerikan Time Dergisi tarafından, Arapların Warren Buffet'ı lakabı ile anılmaktadır.

El-Velid bin Telal, iş hayatına 1979'da Menlo Kolej'nde başladı. 1990'da, citibank sahibi olan şirketin zorluklar yaşaması ile en kayda değer yatırımını 550 Milyon Dolar ile yapan El-velid, şu anda Citibank'daki hisselerinin 1 Milyar Doları bulması sebebiyle Suudi Warren Buffet olarak isimlendirilmiştir.

El-Velid ilerleyen yıllarda Amerikan şirketlerine olan ilgisi devam etti. Citibank yatırımının ardından, AOL, Apple Inc., MCI Inc., Motorola, News Corporation Ltd. gibi önde gelen Amerikan şirketleri, çeşitli teknoloji ve medya şirketlerine de büyük yatırımlar yaptı.

Gayrimenkul yatırımları içerisinde ise Four Seasons ve Hotel Plaza gibi otellerin arazilerinin büyük kısmı bulunmaktadır. 2004 sonralarında ise yatırımları arasına Londra'daki Savoy Hotel ve Monako'daki Monte Carlo Grand Hotel de girmiştir. Ayrıca halen Avrupa Disneyland'ın %10 hissesi elinde bulunmaktadır.