  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Prens Charles ikinci kez koronaya yakalandı
Korona Virüs

Prens Charles ikinci kez koronaya yakalandı

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 15:56:00 -
Prens Charles ikinci kez koronaya yakalandı

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, bu sabah Kovid-19 testi pozitif çıkan tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın kendisini tecrit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Charles'ın, Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin hayal kırıklığı duyduğu, ziyaretin mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanmaya çalışılacağı kaydedildi.

İngiltere Veliaht Prensi, Mart 2020'de de Kovid-19'a yakalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay