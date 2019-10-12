Bournemout Vedat Muriç için harekete geçti Tottenham'ın transfer planları arasında yer alan Fenerbahçeli Vedat Muriç için Premier Lig ekibi Bournemout da devreye girdi.

İngiliz basını, Bournemout'un Vedat Muriç'i devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, süper golcüsü Callum Wilson'ı, Romelo Lukaku'yu Inter'e satan Manchester United'a kaptırması ihtimaline karşı Kosovalı forveti gündemine aldığı kaydedildi. Bournemouth Vedat'ı listesine aldı Yaz ayı transfer döneminde Romelu Lukaku'yu Inter'e gönderdiği gibi Belçikalı yıldızın yerini doldurmayan Manchester United'ın Bournemouth'un 27 yaşındaki süper golcüsü Callum Wilson'u satın alacağı öğrenilirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması üzerine başarılı Teknik Direktör Eddie Howe'nin yeni forvet arayışına koyulduğu ve Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç'i listesine aldığı belirtildi. Birçok kulüp onu izliyor Daha önce Tottenham Hotspur, Napoli, Lazio ve Fiorentina gibi takımlarla adı anılan Vedat Muriç'in Kırmızı Şeytanlar'ın da listesinde olduğu iddia ediliyordu.

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