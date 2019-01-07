0553 313 94 23

Prematüre buzağı hayata tutunmaya çalışıyor

Düzce'de erken doğan buzağı, veteriner kliğinde tedavi altına alındı

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:36
Prematüre buzağı hayata tutunmaya çalışıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de erken doğumla dünyaya gelen 22 kilogram ağırlığındaki Simental ırkı prematüre buzağı, veteriner kliğinde özel bakımla hayatta tutulmaya çalışılıyor.

Yığılca ilçesinde besicilik yapan Mehmet Duman'a ait besihanede normal süreden 2 ay önce doğan prematüre buzağı, hayvancılıkla uğraşanları şaşırtıyor. Besiciler, buzağıyı görmek için tedavi altına alındığı veteriner kliğine gidiyor.

Mehmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Şaşkınlık yaşadığını dile getiren Duman, "Evdeydim, annem aradı. Doğuma 1 ay 26 gün vardı. Erken doğum oldu. İnşallah hayatta kalacak. Bundan 15 gün önce hayvan normal doğuma hazırlanmaya başladı. Tutulduğu tarihi hesapladık, daha çok zaman vardı. Biz de şaşkınız." diye konuştu.

Veteriner Hekim Gökhan Gürman da buzağının tedavi sürecinin başladığını kaydetti.

Buzağıya ilk müdahaleyi yaptıklarını anlatan Gürman, "Getirildiğinde hayvanın durumu stabil değildi. İlk önce stabil hale getirdik. Doğum sırasında su yutmuş. Bunun için idrar söktürücüler kullanıyoruz. Gerekli vitamin desteğini veriyoruz. Tabii daha klostrumu almadığı için şu an durumu çok iyi değil. İnşallah bu durumu atlatacak." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:36
  1. Düzce
  2. Hayvancılıkta erken doğum
  3. prematüre buzağı
  4. Yığılca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 145 milyon dolar
    1. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1..
    2. Kalbinin sesiyle piyano tuşlarına..
    3. Samsun açıklarında gemi battı
    4. ABD'den Afganistan'a hava saldırısı
    5. Merkez bankalarının enflasyonla..
    6. TCMB'den repo ihalesi
    7. Lise öğrencileri girişimciliği..
    8. 31 milyar dolarlık ihracat 13...
    9. Binali Yıldırım: "İstanbul'un..
    10. "Başarıya çok açım"
    11. "ABD, Türkiye'ye özel harita dayatacak"
    12. Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel..
    13. 500 kişiye istihdam sağlayıp..
    14. Sivil toplum kuruluşlarına 6,4 milyon..
    15. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimleriyle..
    16. Geçen yıl en ucuz bilet 34,99 liraya..
    17. Yıldırım: "İstanbul'u dinleyeceğiz,..
    18. Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini..
    19. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde..
    20. Samsun'da gemi battı!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti