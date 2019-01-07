Prematüre buzağı hayata tutunmaya çalışıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de erken doğumla dünyaya gelen 22 kilogram ağırlığındaki Simental ırkı prematüre buzağı, veteriner kliğinde özel bakımla hayatta tutulmaya çalışılıyor.

Yığılca ilçesinde besicilik yapan Mehmet Duman'a ait besihanede normal süreden 2 ay önce doğan prematüre buzağı, hayvancılıkla uğraşanları şaşırtıyor. Besiciler, buzağıyı görmek için tedavi altına alındığı veteriner kliğine gidiyor.

Mehmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Şaşkınlık yaşadığını dile getiren Duman, "Evdeydim, annem aradı. Doğuma 1 ay 26 gün vardı. Erken doğum oldu. İnşallah hayatta kalacak. Bundan 15 gün önce hayvan normal doğuma hazırlanmaya başladı. Tutulduğu tarihi hesapladık, daha çok zaman vardı. Biz de şaşkınız." diye konuştu.

Veteriner Hekim Gökhan Gürman da buzağının tedavi sürecinin başladığını kaydetti.

Buzağıya ilk müdahaleyi yaptıklarını anlatan Gürman, "Getirildiğinde hayvanın durumu stabil değildi. İlk önce stabil hale getirdik. Doğum sırasında su yutmuş. Bunun için idrar söktürücüler kullanıyoruz. Gerekli vitamin desteğini veriyoruz. Tabii daha klostrumu almadığı için şu an durumu çok iyi değil. İnşallah bu durumu atlatacak." ifadelerini kullandı.



