Prematüre bebekler için koronavirüs riski

Dünyaya geldikleri andan itibaren titiz bakıma ihtiyaç duyan prematüre bebekler, Kovid-19 salgını nedeniyle risk altında. Erken doğan bebeklerin bağışıklık sisteminin güçsüz olduğuna dikkati çeken El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, “Türkiye'de 180 binden fazla bebek erken dönemde dünyaya gelirken, bu rakam dünya genelinde 15 milyona ulaşmış durumda. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde prematüre bebekler için enfeksiyon riski artabilir. Ailelerinin hijyen kurallarına dikkat etmeleri, sosyal izolasyona özen göstermeleri ve ayrıca aşı ve doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerekir” dedi.

Virüs riski yüksek

37 haftadan önce doğan bebeklerin daha zorlu koşullarda büyüdüğünü aktaran Okay, “Prematüre bebekler erken dünyaya geldikleri için antikorların geçişi tamamlanmıyor. Bu yüzden prematüre bebeklerde enfeksiyona yatkınlık daha fazla oluyor. Erken doğan bebeklerin akciğer fonksiyonları sınırlı, bağışıklık sistemleri de az gelişmiş olduğu için solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen influenza, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve diğer bazı viral etkenlere yakalanma riskleri daha yüksek’’ diye konuştu.

Bugün onların günü

Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanırken, prematüre bebek anneleri bu özel günü bir hafta önce yani mayıs ayının ilk pazar günü kutluyor. Okay, “Erken doğumla birlikte erken anne olsak da çocuklarımıza kavuşmamız için aylarca beklememiz gerekiyor. Bebekler böylesine zorlu bir süreçte yaşama tutunmaya çalışırken, anneler de çok zorlu bir sınav veriyor. Bu zorluklara ilişkin toplumsal farkındalık oluşması çok önemli. İşte bu nedenle prematüre annelerin günü bir hafta önce kutlanıyor” şeklinde konuştu.

(Yenişafak)