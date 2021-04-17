Pratik sütlaç tarifi | Sütlaç nasıl yapılır?
Kolay sütlaç tarifi | İftar sonrasında tatlı yemek isteyenler sütlaç tarifi araştırmaya başladı. Peki, sütlaç nasıl yapılır? Tam ölçülü sütlaç tarifi
Leziz bir tatlı hazırlamak istiyorsanız; portakallı sütlaç tarifini deneyebilirsiniz.
Pratik sütlaç tarifi
Malzemeler:
- 3 su bardağı süt
- 1 çay bardağı pirinç
- 3 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
- 1 adet portakalın kabuğu
- Tarçın
- Fındık
Sütlaç nasıl yapılır?
Sütlacı hazırlamak için öncelikle pirinci yıkayın.
Pirinç ve 3 su bardağı suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.
Pirinç yumuşayınca süt ve şekeri ekleyin.
Bir portakalın kabuğunu rendeleyin ve sütlacın içine ekleyin.
Sütlaç kıvam alınca ocağın altını kapatın.
Sütlaç sıcakken kaselere boşaltın.
Tatlınız oda sıcaklığını geldiğinde tarçın ve fındıkla süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.