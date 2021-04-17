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Yemek Tarifleri Pratik sütlaç tarifi | Sütlaç nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Pratik sütlaç tarifi | Sütlaç nasıl yapılır?

Kolay sütlaç tarifi | İftar sonrasında tatlı yemek isteyenler sütlaç tarifi araştırmaya başladı. Peki, sütlaç nasıl yapılır? Tam ölçülü sütlaç tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-17 18:55:00 -
Pratik sütlaç tarifi | Sütlaç nasıl yapılır?

Leziz bir tatlı hazırlamak istiyorsanız; portakallı sütlaç tarifini deneyebilirsiniz.

Pratik sütlaç tarifi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 3 su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 adet portakalın kabuğu
  • Tarçın
  • Fındık

Sütlaç nasıl yapılır?

Sütlacı hazırlamak için öncelikle pirinci yıkayın.

Pirinç ve 3 su bardağı suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.

Pirinç yumuşayınca süt ve şekeri ekleyin.

Bir portakalın kabuğunu rendeleyin ve sütlacın içine ekleyin.

Sütlaç kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Sütlaç sıcakken kaselere boşaltın.

Tatlınız oda sıcaklığını geldiğinde tarçın ve fındıkla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

İftar için kolay yemek tarifi
İftar için kolay yemek tarifi

Yemek Tarifleri

İftar için kolay yemek tarifi

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