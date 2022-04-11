Pratik sıcak helva nasıl yapılır?
Sıcak helva tarifi | İftarın ardından leziz bir tatlı hazırlamak isteyenler "Sıcak helva nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sıcak helva hazırlamak için hangi malzemeler gerekli?
İftarın ardından damaklarınızı şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; işte, sıcak helva nasıl yapılır?
Sıcak helva tarifi
Malzemeler:
- 300 gram tahinli helva
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay bardağı süt
- 1,5 tatlı kaşığı tereyağı
Pratik sıcak helva nasıl yapılır?
Helvayı küp küp doğrayın.
Helvanın üzerine süt, tereyağı ve limon suyunu ekleyip ezin.
Hazırladığınız karışımı muffin ya da küçük güveç kaselerine bölüştürün.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında helvanın üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.