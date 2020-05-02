Pratik bademli pilav tarifi | Bademli pilav nasıl yapılır?
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İftar sofrası için farklı bir pilav tarifi arayanlar “Bademli pilav nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, bademli pilav için gerekli malzemeler…
Pratik bademli pilav tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Üzeri için;
1 çay bardağı çiğ badem
1 yemek kaşığı tereyağı
Zeytinyağı
Bademli pilav nasıl yapılır?
Öncelikle pirinçleri yıkayıp, yarım saat kadar suda bekletin.
Tereyağını tencereye alın ve pirinçleri kavurun.
Pilava tuzu ve suyu ekleyip pişmeye bırakın.
Pilavınız pişerken bademleri kaynar suya bırakın.
10 dakikanın sonunda bademlerin kabuklarını soyun.
Pilavın altını söndürün ve demlenmeye bırakın.
Bir tavaya tereyağı ve sıvıyağ ekleyin.
Isınan yağda bademleri kavurun.
Ardından kavrulan bademleri pilava ekleyin.
Afiyet olsun.