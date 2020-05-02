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Oruç

Pratik bademli pilav tarifi | Bademli pilav nasıl yapılır?

Bademli pilav tarifi | Ramazan sofrası için hem lezzetli hem de farklı bir tarif arayanlar "Bademli pilav püf noktası" , "Bademli pilav tarifi" , "Bademli pilav nasıl yapılır?" , "Bademli pilav gerekli malzemeler" konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Bademli pilav nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:11:00 -
Pratik bademli pilav tarifi | Bademli pilav nasıl yapılır?

İftar sofrası için farklı bir pilav tarifi arayanlar “Bademli pilav nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, bademli pilav için gerekli malzemeler…

Pratik bademli pilav tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Üzeri için;

1 çay bardağı çiğ badem

1 yemek kaşığı tereyağı

Zeytinyağı

Bademli pilav nasıl yapılır?

Öncelikle pirinçleri yıkayıp, yarım saat kadar suda bekletin.

Tereyağını tencereye alın ve pirinçleri kavurun.

Pilava tuzu ve suyu ekleyip pişmeye bırakın.

Pilavınız pişerken bademleri kaynar suya bırakın.

10 dakikanın sonunda bademlerin kabuklarını soyun.

Pilavın altını söndürün ve demlenmeye bırakın.

Bir tavaya tereyağı ve sıvıyağ ekleyin.

Isınan yağda bademleri kavurun.

Ardından kavrulan bademleri pilava ekleyin.

Afiyet olsun.

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