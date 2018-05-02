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Pozitif kareler! İyi ki varsınız

Samsun’da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çorapla devam etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:26
Pozitif kareler! İyi ki varsınız

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti. Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım ettiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

OLAYI ANLATTI

Tramvaydaki insanlık dersini fotoğraflayan lise son sınıf öğrencisi Emre Enes Köse (18), “Atakum’da tramvaya bindim. Samsun istikametine giderken 2 çocuk tramvaya bindi. Göçmen olduklarını zannediyoruz. Birisinin ayakkabısı yırtıktı. Diğerinin de hiç ayakkabısı yoktu. Tramvaydakiler onlarla muhabbet etti. Nereden geldiklerini filan sordu. Sonra bir ağabey geldi. Ayakkabısını çıkartarak çocuğa giydirmek istedi. Çocuk ilk başta kabul etmedi. Sonra ısrara dayanamayarak ayakkabıyı giymeyi kabul etti. Hava da yağmurluydu. Ayakkabısını veren ağabey, yoluna yalın ayak devam etti. Olayı görünce fotoğraflarını çekmek istedim. Çok güzel bir olaydı, ölümsüzleştirmek istedim. Kendime ait sosyal medya hesabımda paylaştım. Bir anda fotoğraflar yayılarak gündem oldu. Ağabeyin ayakkabısını çocuğa verdiği anda herkes duygusallaştı” dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:26
  1. Samsun

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