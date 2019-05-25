Pozantı’nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı Adana’nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Adana’nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında dün Merkez Camii’de şehitler için mevlüt okundu. Sarı Mehmet’in ve Şehit Kasım Hoca’nın kabri ziyaret edildi. Ardından Belediye Çay Bahçesinde bando gösterisi yapıldı.

Bugün ise sabah 09.00’da Atatürk Anıtına Pozantı Kaymakamlığı ve Pozantı Belediyesi’nin çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunu ardından mehteran eşliğinde Pozantı Şehitliği ziyaret edildi.

Ziyaret sonrası Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana milletvekillerinin kutlama mesajları okundu.

Program daha sonra Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencileri müzikli dans gösterisi etkinliği, Türkan-İrfan Akün ÇPAL öğrencilerinin geleneksel folklor gösterisi, Cumhuriyet İlkokulu 1-B sınıfı öğrencilerinin müzikli dans gösteri ile devam etti.

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