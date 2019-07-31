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Pozantı’da Geçici Jandarma Asayiş Karakolu açıldı

Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesinde Geçici Jandarma Asayiş Karakolu açıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
Pozantı’da Geçici Jandarma Asayiş Karakolu açıldı

Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesinde Geçici Jandarma Asayiş Karakolu açıldı.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında mevsimlik asayiş ihtiyacını karşılamak, vatandaşların jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, hizmeti vatandaşa götürmek, emniyet ve asayiş görevlerinde esneklik sağlamak ve meydana gelmesi muhtemel olaylara kısa sürede müdahale etmek amacıyla Pozantı ilçesi Fındıklı Mahallesi’ne karakol kurulması kararlaştırıldı.


İl Jandarma Komutanlığınca kurulan Geçici Jandarma Asayiş Karakolu 27 Temmuz 2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
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