THY- Euroleague
0553 313 94 23

Poyrazköy davasında 4 tahliye

''Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' davalarının birleştirildiği Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin davada, 11'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına dün İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Poyrazköy davasında 4 tahliye

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Nuri Saraç, suç vasıflarının değişmesi ihtimali bulunduğu göz önüne alınarak, Teğmenler Tarık Ayabakan, Alperen Erdoğan, Burak Düzalan ve Yakut Aksoy ile emekli SAT komandosu Ergin Geldikaya'nın tahliyesine karar verilmesini istedi. Ergin Geldikaya dışındaki teğmenler bu talep üzerine tahliye edildi. Duruşma 12 Ocak 2011 tarihine ertelenirken, mahkeme TÜBİTAK’tan 3 kişilik yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden rapor düzenlenmesini ve raporlar arasındaki çelişkinin izahının da yapılmasının istenmesine karar verdi.

DURUŞMAYA BİRÇOK SANIK KATILDI

Duruşmaya, tutuklu sanıklar, emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Erme Onat, Binbaşı Eren Günay, emekli SAT komandosu Ergin Geldikaya, teğmenler Faruk Akın, Sinan Efe Noyan ile eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü'nün de aralarında bulunduğu 21 tutuksuz sanık katıldı. Müdahil Agos Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aris Nalcı'nın avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 37 tutuksuz sanık ise gelmedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:46
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği zor
    1. Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği..
    2. İstanbul, güzellikler imparatorluğunun..
    3. Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm..
    4. Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    5. Manisa Ticaret Borsası
    6. Polis adaylarına insan hakları uyarısı
    7. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları..
    8. İDO ve İGDAŞ’ta özelleştirme kararı
    9. Maçın ardından
    10. Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını..
    11. Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi..
    12. Sebebi bilinmeyen felç
    13. 1 milyar kişi aç; 1.9 milyar obez
    14. Borsa günlük bazda yüzde 1.26 değer..
    15. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
    16. 2011’e sosyal bütçe
    17. Aydın Doğan’ınumudubilirkişide
    18. İşsizlik yüzde 10.6’ya geriledi
    19. TTNet’ten internet alana 1 yıllık eğitim
    20. Bankaların haksız yere aldığı hesap..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum