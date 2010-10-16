Poyrazköy davasında 4 tahliye

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Nuri Saraç, suç vasıflarının değişmesi ihtimali bulunduğu göz önüne alınarak, Teğmenler Tarık Ayabakan, Alperen Erdoğan, Burak Düzalan ve Yakut Aksoy ile emekli SAT komandosu Ergin Geldikaya'nın tahliyesine karar verilmesini istedi. Ergin Geldikaya dışındaki teğmenler bu talep üzerine tahliye edildi. Duruşma 12 Ocak 2011 tarihine ertelenirken, mahkeme TÜBİTAK’tan 3 kişilik yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden rapor düzenlenmesini ve raporlar arasındaki çelişkinin izahının da yapılmasının istenmesine karar verdi.



DURUŞMAYA BİRÇOK SANIK KATILDI



Duruşmaya, tutuklu sanıklar, emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Erme Onat, Binbaşı Eren Günay, emekli SAT komandosu Ergin Geldikaya, teğmenler Faruk Akın, Sinan Efe Noyan ile eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü'nün de aralarında bulunduğu 21 tutuksuz sanık katıldı. Müdahil Agos Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aris Nalcı'nın avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 37 tutuksuz sanık ise gelmedi.