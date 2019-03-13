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Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz,Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’nin hayata geçirilmesinin Malatya açısından büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:19
Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz,Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’nin hayata geçirilmesinin Malatya açısından büyük bir önem arz ettiğini söyledi.


Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD)’ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz“Ticaret Borsaları, üretici ve tüketici arasındaki süreç işleyişinden dolayı, önemli bir kurumdur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı olan Ticaret Borsası, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek için kurulmuş olan yapılardır. Ticaret borsalarının işlevi çoğunluğu tarım ürünlerinden oluşan mallardır. Doğal olarak, üretilen bu malların tüm süreçleri dahil, üreticiden son kullanıcıya kadarki aşamaları takip eden bir sistemdir.Ticaretin giderek kurumsallaştığı günümüzde, Ticaret Borsalarının sağladığı fayda ve kolaylıklar, gelişmiş ekonomiler için ticaretin odağı haline gelmiştir. Kayıt dışı ticareti azaltmak, rekabetçi ve sağlıklı işleyen bir ticaretin temelini uluşturan bu kurum. Ülke olarak ürettiğiniz ürünlere sağlıklı bir dolaşım ve çok geniş bir pazar ağını oluşturmanız, global pazara hızlı ve güvenilir bir şekilde girmeniz,ancak Ticaret Borsası gibi güçlü organizasyonların olmasıyla mümkündür. Malatya Ticaret Borsasının, yeni dönemde hem farkındalık oluşturan projelere imza atması, hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olması özellikle üreticiler açısından geleceğe umutla bakılmasını sağlamıştır. Malatya’nın can damarlarından olan ve ortalama yüzde 45’lik ihracat payıyla önemli bir yere sahip olan kuru kayısı ile ilgili ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’nin hayata geçirilmesi de Malatya’mız açısından büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle projenin önemli paydaşlarından biri olması Ticaret Borsasının önemini artmaktadır” şeklinde konuştu.


Daha sonra Konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:19
  1. doğa

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