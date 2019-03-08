0553 313 94 23

Poyraz’dan işbirliği çağrısı

Müstakil Sanayici İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Muharrem Poyraz, “Ticaret ve Sanayi odamızla, başta istihdam seferberliği olmak üzere, İlimize yönelik yapılacak her türlü proje ve çalışmadaberaber çalışabileceğimizi belirtmek isterim” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 16:04
Poyraz’dan işbirliği çağrısı

Müstakil Sanayici İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Muharrem Poyraz, “Ticaret ve Sanayi odamızla, başta istihdam seferberliği olmak üzere, İlimize yönelik yapılacak her türlü proje ve çalışmadaberaber çalışabileceğimizi belirtmek isterim” dedi.


Poyraz,Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “MÜSİAD bizim için, ilimiz için gerçekten önemli. Burada olanlar bizim arkadaşımız ve dostumuz, MÜSİAD çalışmaları ciddi anlamda şehre katkı sağlayabilecek nitelikte.MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz’a hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.


MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının, ilimizin ekonomik anlamda kalkınması ve gelişmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Özellikle yatırım yapacak olan müteşebbislerin ilimize çekilmesi içinde yatırım avantajlarının anlatıldığını da biliyoruz. Çaba ve gayretlerinden dolayı başkan ve yönetimini tebrik ediyorum.Ülkemiz ve özelde ilimiz sanayici ve iş adamlarınınfinansal kaynaklı sorunlar yaşadıkları bir vakıa. Özellikle yakın zamandaMalatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğindeyapılan‘Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’ başlığıyla yapılan program yoğun ilgi gördü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve bankaların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşmiş olması ise ilgiyi bir kat daha arttırdı. Yaptıkları bu programdan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. Hükumetimiz tarafındayakın zamanda yatırımların hız kazanması için istihdam seferberliği başlatıldı. Ticaret ve Sanayi odamızla, başta istihdam seferberliği olmak üzere, İlimize yönelik yapılacak her türlü proje ve çalışmadaberaber çalışabileceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'nde
    1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    2. "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde..
    3. Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu..
    4. Bakan Kurum proje hakkında konuştu:..
    5. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    6. GAÜN’de iş hayatında kadının gücü..
    7. Liglerde play-off maçları tarihleri..
    8. Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar..
    9. Galatasaraylı futbolcular, eşlerine..
    10. Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı..
    11. Girişimci Kadınlar konferansı..
    12. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal..
    13. Kano’da 5 sporcu milli takım forması..
    14. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan..
    15. Derede kaybolan Kader Buse'nin babası..
    16. KPSS’siz personel alan kamu kurumları..
    17. "Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir..
    18. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin..
    19. Ünlü hayırsever Monik İpekel:..
    20. Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    21. Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması
    22. SAÜ’de proje yönetimi eğitiminin..
    23. "'Sıfır Atık' projesi bir kadın..
    24. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan,..
    25. Ortaylı; “Tarihin önemli insanları..
    26. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi
    27. Türkiye Gençler Serbest Güreş..
    28. Çınar’dan büyüme değerlendirmesi
    29. Jandarmadan kadınlara karanfilli jest
    30. Avan proje ve ön fizibilite raporu..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem