Poyraz, Marmara'da etkisini yitirdi Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti. Deniz ulaşımı normalleşti.

Bölgede hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Süleymanpaşa sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yollarına devam etti. Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da bugün av için açıldı. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yarından itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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