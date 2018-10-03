Powell: Kademeli faiz artırımları devam edecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de son ücret artışlarını memnuniyetle karşıladığını ve düşük işsizliğin onları agresif faiz artırımına sevkedecek denli fiyatları artırmayacağını düşündüğünü söyledi.

Powell, Salı günü Boston'da yaptığı konuşmada, "Ücretlerdeki yükseliş fiyat enflasyonunda gözlenen oranlar ve işgücü verimlilik artışı ile uyumlu ve bundan dolayı aşırı ısınmış bir işgücü piyasasını işaret etmiyor," dedi ve "Dahası, yüksek ücret artışı tek başına enflasyonist değil" şeklinde görüş bildirdi.

Powell, merkez bankasının mevcut kademeli faiz artırımı patikasını sürdürmesini beklediğini ve aynı zamanda, mevcut çok düşük işsizlik ve düşük enflasyon ortamında meydana gelebilecek bir sizi riski izlemekte olduklarını belirtti.

Fed Başkanı, "Bu istikrarlı, düşük enflasyon ve düşük işsizlik bir arada tarihsel olarak seyrek görülür ve bu durum olağanüstü dönemlerin sürdüğünü işaret ediyor," dedi ve "Bizim süregelen kademeli faiz normalleştirme politikamız, olağanüstü dönemlerde meydana gelen kaçınılmaz riskleri dengeleme çabalarımızı, yani mevcut büyümeyi sürdürürken, maksimum istihdamı ve düşük ve istikrarlı enflasyonu sürdürebilmeyi yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.