0553 313 94 23

Powell: Kademeli faiz artırımları devam edecek

Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell, kademeli faiz artırımlarının devam etmesini beklediğini ve riskleri izlediklerini söyledi."

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:12
Powell: Kademeli faiz artırımları devam edecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de son ücret artışlarını memnuniyetle karşıladığını ve düşük işsizliğin onları agresif faiz artırımına sevkedecek denli fiyatları artırmayacağını düşündüğünü söyledi.

Powell, Salı günü Boston'da yaptığı konuşmada, "Ücretlerdeki yükseliş fiyat enflasyonunda gözlenen oranlar ve işgücü verimlilik artışı ile uyumlu ve bundan dolayı aşırı ısınmış bir işgücü piyasasını işaret etmiyor," dedi ve "Dahası, yüksek ücret artışı tek başına enflasyonist değil" şeklinde görüş bildirdi.

Powell, merkez bankasının mevcut kademeli faiz artırımı patikasını sürdürmesini beklediğini ve aynı zamanda, mevcut çok düşük işsizlik ve düşük enflasyon ortamında meydana gelebilecek bir sizi riski izlemekte olduklarını belirtti.

Fed Başkanı, "Bu istikrarlı, düşük enflasyon ve düşük işsizlik bir arada tarihsel olarak seyrek görülür ve bu durum olağanüstü dönemlerin sürdüğünü işaret ediyor," dedi ve "Bizim süregelen kademeli faiz normalleştirme politikamız, olağanüstü dönemlerde meydana gelen kaçınılmaz riskleri dengeleme çabalarımızı, yani mevcut büyümeyi sürdürürken, maksimum istihdamı ve düşük ve istikrarlı enflasyonu sürdürebilmeyi yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:12
  1. ABD Merkez Bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da havaya uçurulan bin 800 yıllık köprünün iki yakası birleşiyor
    1. Adıyaman'da havaya uçurulan bin 800..
    2. Galatasaray maçı şifreli mi olacak?
    3. Dolar - euro kaç TL?
    4. PKK'ya eylül darbesi! Kökü kazınıyor
    5. Çeyrek altın ne kadar?
    6. CHP İstanbul adaylığı için sürpriz..
    7. Nagehan Alçı AK Parti'nin Ankara..
    8. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    9. Powell: Kademeli faiz artırımları..
    10. Van'da pirinç çuvallarının içinde..
    11. Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası..
    12. Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    13. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    14. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    15. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    16. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    17. CHP'de büyük skandal! İcradan satılık..
    18. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    19. İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda..
    20. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı