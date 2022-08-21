'Potoçki’deki barış görüşmelerine Erdoğan imzası'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’da Zelenski ve Guterres ile buluştu. Üçlü zirvede 176 gündür süren yıkımın bir an önce bitirilmesinin hedeflendiğini gördük. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu süreçte o kadar uğraşlar verdi ki, savaşın bir an önce sonlandırılması için hem Rusya kanadı hem de Ukrayna kanadında adeta mekik dokudu.. Böylesi bir devlet adamlığına hakikaten az rastlanır.. Ama gelin siz görün ki, içimizdeki hainlerin hâlâ hedef tahtasına koyduğu Cumhurbaşkanımız için dünyanın en önde gelen kurumları ve devletleri, Erdoğan’ın büyük bir özveriyle bu işe baş koyduğunu açıkça söylemeleri bile bizim içimizdeki İrlandalıları bile şaşırtmıyor.. Hatta öyle hezeyanlar yaşanıyor ki, zaman zaman karşı cenahta Erdoğan’ın bu savaşta arabuluculuğa neden girdiğini bile sorgulayan zavallılar bile var!..

Ama unutmayalım ki, eskiden kapılarda bekletilen bir devletle temsil edilirken bugün gündemi belirleyen ve dünyaya ayar veren bir devletimiz var.. Elhamdülillah. Böylesi bir durumda olmak bizler için büyük bir şans.. İnşallah 2023 seçimlerinde de Erdoğan’la birlikte Türkiye, dünyaya yön veren bir ülke olmaya devam edecektir.