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“POTLAÇ” kadın emeği pazarı Moda’da yerini alıyor

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere 2016 yılında kurduğu ve Mart ayında kooperatif olan kadın emeği pazarı ‘Potlaç’ yaz döneminde açık havaya çıkıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:24
“POTLAÇ” kadın emeği pazarı Moda’da yerini alıyor

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere 2016 yılında kurduğu ve Mart ayında kooperatif olan kadın emeği pazarı ‘Potlaç’ yaz döneminde açık havaya çıkıyor.


Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif’i öncülüğünde Moda’da Aile Çay Bahçesi’nin arkasında kurulacak Potlaç stantları Pazar günü 19 Temmuz’da açılıyor. Kasım ayına kadar devam edecek pazar yerinde Potlaçlı Kadınların takıdan örgüye, seramikten ahşaba kadar el emeği göz nuru bir birinden farklı ürünlerini görmek mümkün olacak.



Dönüşümlü olarak 39 tezgah kurulacak


Potlaçlı kadınlar bütün yıl Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki mağazalarında ürünlerini sergiliyor ve yaz ile birlikte ürünlerini açık havada da satışa sunuyor. Proje kapsamında kadınların birbirleriyle dayanışarak ürettikleri ürünler, Moda’da kurulan stantlarda cuma, cumartesi ve pazar günleri 11.00 - 23.00 saatleri arasında alıcı bulacak. Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nın ziyaretçileri takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, çanta yapımı, bez bebek, oyuncak, kanaviçe, seramik, tahta işleri, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden renkli el emeği ürünlere bu pazarda erişme imkanı bulacak.


Alanda kurulacak 39 standı her hafta 75 kadın dönüşümlü olarak kullanacak. Böylece Kasım ayına kadar 500’e yakın kadın ürünlerini meraklılarıyla buluşturma imkanı bulacak. Stantlar kadın örgütlerinin de kullanımına açık olacak.



110 kadının başlattığı örgütlenme bugün 1210 kadına ulaştı


Potlaç Moda Satış Alanı bireylerin ürünlerini sergiledikleri bir yerden ziyade, kadınların birlikte hareket ettikleri, ürettikleri bir dayanışma ağının parçası. Kızılderililerin değiş tokuş bayramına verilen isim olan Potlaç’dan esinlenerek, ilk kez 2016 yılında 110 kadınla başlayan proje bugün bin 210 kadına ulaştı. Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle, Potlaç adı altında önce tezgah, sonra da dükkan açan kadınlar bir adım daha atarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif’ini kurdu. LBTİ bireylerin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin de kendilerine alan bulabildikleri Moda’daki stantlarda KADAV - Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Sardunya El Emeğini Değerlendirme Derneği, Mor Çatı, Mor Dayanışma, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Spod, FeminAmfi, Yoğurtçu Kadın Forumu, Barış İçin Kadın Girişimi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sınır Tanımayan Kadınlar, Kampus Cadıları, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Göçmen Kadınlar, Kader Kısmet Atölyesi, Yeryüzü Kadınları Dernek Girişimi, İstanbul Feminist Kolektif, Halkevci Kadınlar, Genç Hayat Vakfı, Hanımgiller gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu yer alacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:24
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