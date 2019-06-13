Potada Süper Lig'e son bilet Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi 5. maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket yarın Ankara'da karşılaşacak- Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak

ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek son takım yarın belirlenecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasında yarın Ankara'da oynanacak play-off final serisi 5. maçının ardından Süper Lig'e son bileti alacak takım belli olacak. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00 başlayacak. İki takım arasında Ankara ve İstanbul'da oynanan serideki 4 maçta ev sahibi ekipler ikişer maç kazandı. 2-2 eşitliğin bulunduğu seride yarınki maçta rakibine üstünlük kuracak takım Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon mücadele etme hakkını elde edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.