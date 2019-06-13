Potada Süper Lig'e son bilet
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi 5. maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket yarın Ankara'da karşılaşacak- Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak13 Haziran 2019 Perşembe 08:49
ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek son takım yarın belirlenecek.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasında yarın Ankara'da oynanacak play-off final serisi 5. maçının ardından Süper Lig'e son bileti alacak takım belli olacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00 başlayacak.
İki takım arasında Ankara ve İstanbul'da oynanan serideki 4 maçta ev sahibi ekipler ikişer maç kazandı. 2-2 eşitliğin bulunduğu seride yarınki maçta rakibine üstünlük kuracak takım Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon mücadele etme hakkını elde edecek.
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