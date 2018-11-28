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GRAFİKLİ - Potada millilerin rakibi İspanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın Ankara'da lider İspanya ile karşı karşıya gelecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:06
GRAFİKLİ - Potada millilerin rakibi İspanya

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen ve 10 puanla lider olarak ikinci tura yükselen milli takım, I Grubu'nda yaptığı 2 karşılaşmayı da kazandı.

Milliler, grupta 14 puanla ikinci sırada yer alırken, 7 galibiyeti olan İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunuyor.

A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçının ardından 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda yine İspanya ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle:

 

TakımOGMAYAv.P
1- İspanya8716475895815
2- Türkiye8626025356714
3- Letonya8536446123213
4- Karadağ844613606712
5- Ukrayna844600605-512
6- Slovenya826635663-2810

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:06
  1. Ankara
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  3. Avrupa Elemeleri
  4. Basketbol
  5. FIBA Dünya Kupası
  6. I Grubu
  7. ispanya

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