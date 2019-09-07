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Potada milli maçın ardından

- A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Cedi Osman:"35 dakika boyunca maçın içinde kalmayı başardık, sonrasındaki 5 dakikada gösterdiğimiz karakter ve performans önemliydi"- Milli oyuncu Melih Mahmutoğlu:"Yeni Zelanda'yı yenip olimpiyat elemeleri hakkını kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:12
Potada milli maçın ardından


DONGGUAN (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası klasman O Grubu ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu, olimpiyat elemeleri için iddialarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karadağ karşısında başarılı performansıyla galibiyette rol oynayan Cedi Osman, oyuna enerji koymaya çalıştıklarını belirterek, "Böyle maçlara motive olmak zordur. Özellikle ilk üç çeyrek düşük enerjiyle oynadık. 35 dakika boyunca maçın içinde kalmayı başardık, sonrasındaki 5 dakikada gösterdiğimiz karakter ve performans önemliydi." dedi.

Karadağ'ı yenerek olimpiyat elemeleri için ilk hedeflerini aştıklarını kaydeden Cedi Osman, "Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde zorlu Yeni Zelanda maçı var. İyi oynayan takım. Bir önceki grupta Brezilya ve Yunanistan'ı zorladılar. Bu karşılaşmaya da en iyi şekilde motive olup kazanarak olimpiyat elemelerini garantilemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Melih Mahmutoğlu: "Kazanmayı bildik"


Milli takımın skorer oyuncularından Melih Mahmutoğlu ise böyle maçları oynamanın zor olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Hazırlanmak zor. Hedefimiz daha yukarıydı ama olmadı. Artık geriye bakmaya gerek yok. Karadağ karşısında geriden geldik, zor oldu. Karakter gösterdik ve sonunda kazanmayı bildik. FIBA'nın kuralları var, onlara uymaya çalışıyoruz. Her oyuncu için bu iki maç zor olur. Yeni Zelanda'yı yenip olimpiyat elemeleri hakkını kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Hakemleri eleştiren Melih, "İspanya-İtalya maçını da izledim. Datome de hakemlerle ilgili konuşmuş. Biz oyuncular bizden isteneni yapmaya çalışıyoruz. Hakemlerin bu seviyede olmadığını ben de söyleyebilirim. Oralara fazla takılmayıp en iyi şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.






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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:12
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Cedi Osman
  4. Karadağ
  5. Melih Mahmutoğlu
  6. türkiye

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