0553 313 94 23

Potada milli maçın ardından

- A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca:"Bugün enerjimiz yoktu. Karadağ maçının başında savunma kötüydü, korkunç top kayıpları yaptık. Sonrasında kontrolü aldık"- "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"- "Organizasyon olarak bizler, oyuncular, medya mensupları; hepimiz acılar çekiyoruz. Üç saat uçak yolculuğundan sonra iki saat otobüs yolculuğu yapıyoruz"

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:49
Potada milli maçın ardından


DONGGUAN (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin Karadağ'ı 79-74 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında çok iyi oynadıklarını söyledi.

Sarıca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyetin kolay gelmediğini belirterek, "Turnuvaya başlangıcımız iyiydi, güzel basketbol oynadık. ABD maçı bizi düşürdü. Bugün enerjimiz yoktu. Karadağ maçının başında savunma kötüydü, korkunç top kayıpları yaptık. Sonrasında kontrolü aldık." dedi.

Boyalı alanı iyi kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Sarıca, "Uzun oyuncuları kullanmaya çalıştık. Başta rakip uzunları durduramadık. Maçın kilit noktası baskılı savunmamızdı. Maçın son beş dakikası çılgıncaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda çok sayıda genç ve deneyimsiz oyuncunun bulunduğunu vurgulayan Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ersan'ın sorunu var oynamadı. Sertaç ve Furkan'ın durumunu bilmiyorum. Furkan hastaneye gitti, buna göre durumunu konuşacağız. 7-8 genç ve deneyimsiz oyuncumuz var. 6-7 oyuncumuz Dünya Kupası'na ilk kez geliyor. ABD maçında oynamak kolay değil. Deneyime çok ihtiyacımız var."


- FIBA'ya eleştiri


Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın formatından dolayı Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğini (FIBA) eleştirdi.

Çin'de gerçekleştirilen turnuvaya insanların çok ilgi gösterdiğini anlatan Sarıca, şunları söyledi:

"Bu Çin'in başarısı. Organizasyon olarak bizler, oyuncular, medya mensupları; hepimiz acılar çekiyoruz. Üç saat uçak yolculuğundan sonra iki saat otobüs yolculuğu yapıyoruz. Çin küçük bir ülke değil. İki saat yol gidip saçma sapan antrenman saatlerinde çalışıyoruz. Takımımız deneyimsiz ama FIBA tecrübesiz değil. Bunları düzenlemesi gerekiyor. Her gün antrenman ve maç için otelden çıkarken aranıyoruz. Zor bir turnuva oynuyoruz. İnsanların kendilerini rahat hissetmesi lazım. Diğer ülkeler de böyle düşünüyordur. Sıkıntılıyız. ABD maçından sonra otele gece birde gittik. Ertesi gün bizim antrenman erken saatte, erken maçını oynayan Çekya'nın idmanı geç saatte oldu."

Turnuva sisteminin de güzel olmadığı belirten Sarıca, "Üç galibiyet alan Brezilya belki bir yenilgiyle elendi, çıkamıyor. En azından tekrar çapraz eleme oynamak lazım. Bir maçlık şansı kaçırmamanız lazım. ABD grupta hep birinci sırayı işgal ediyor. Formatı da çok beğenmedim. 24 takımlı eski sistemin daha iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- Metecan: "Çok iyi bir ikinci yarı oynadık"


Milli basketbolcu Metecan Birsen ise kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmadık ve geri döndük. 2. tura kalamamıştık. Olimpiyat elemelerine gitmek istiyoruz, şimdi mutluyuz. Bu takımın parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Benim için büyük bir deneyim. Umarım daha çok organizasyon görürüm." şeklinde konuştu.

Karadağ Başantrenörü Zvezdan Mitrovic de Türkiye'nin iyi oynadığını ve kendileri için tek olumlu tarafın Çin'de mücadele edebilmeleri olduğunu dile getirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:49
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Cedi Osman
  4. Karadağ
  5. Melih Mahmutoğlu
  6. türkiye
  7. Ufuk Sarıca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika’da öldürülen Türk, Nizip’te defnedildi
    1. Belçika’da öldürülen Türk, Nizip’te..
    2. Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde..
    3. 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve..
    4. Ormanlık alanda cesedi bulunan..
    5. Manisa’da yeni eğitim-öğretim dönemi..
    6. Bunu yapmayan düğün konvoyuna..
    7. Eşinden ayrılmak istemeyen adam..
    8. Aktaş'tan şehit Kansuva için taziye..
    9. Kahramankazan'da iş kazası: 1 ölü
    10. Taksim'de tinerci dehşeti: Yeni mezun..
    11. Başkentte Kore yemeği yarışması..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. Elinde patlayan torpil serçe parmağını..
    14. Besni’de anız yangını
    15. Potada milli maçın ardından
    16. Adanafest İstanbul'da başladı
    17. Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden..
    18. Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin..
    19. Komiser yardımcılığı alımı başvuru..
    20. İzmir’de makilik alanda yangın
    21. Futbol: Hazırlık maçı
    22. Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in..
    23. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan..
    25. Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?
    26. Tabureden, lastiğe kadar her şey çıktı
    27. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan,..
    28. Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü)..
    29. AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi..
    30. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim