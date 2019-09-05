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Potada milli maçın ardından

- A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Recep Şen:"Taraftarlarımızdan ve ülkemizden özür diliyoruz"- Çekya Başantrenörü Ronen Ginzburg: "Her şey çok iyi gitti"

05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
Potada milli maçın ardından


ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Recep Şen, yenilgiden dolayı özür diledi.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın boğazındaki rahatsızlık nedeniyle basın toplantısına katılamadığını vurgulayan Şen, "Hocamızın sesi iyi değil, o yüzden gelemedi. Çekya'yı tebrik ediyoruz. Kazanmayı hak ettiler." dedi.

Kazanmak için çok şey yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlatan Şen, "Çekya, Shenzhen'i daha çok hak etti. Maçın üçüncü periyodunda oyuna girmeye çalıştık. Sonuçta kaybettik, özür diliyoruz. Shenzhen'e gitmek istiyorduk ama yapamadık. Taraftarlarımızdan ve ülkemizden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Metecan Birsen ise Çekya'yı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "İyi takım olduğumuza inanıyorum. Kazanmalıydık ama olmadı." ifadelerini kullandı.


- Çekya cephesi


Çekya Başantrenörü Ronen Ginzburg ise Türkiye'nin hızlı hücumlarına izin vermediklerini vurgulayarak, "Her şey çok iyi gitti. Her şeyi çok iyi yaptık. Her zaman inandık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye karşısında etkili bir oyun sergileyen Ondrej Balvin de rakiplerinin iyi bir ekip olduğunu ama kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.



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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Çin
  4. Metecan Birsen
  5. Recep Şen

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