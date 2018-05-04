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Ligin 28. haftasında Karadeniz derbisi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, komşu iki ilin takımları arasında oynanacak karşılaşmada sonuçtan çok centilmenliğin ön plana çıkacağına inandıklarını söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:24
Ligin 28. haftasında Karadeniz derbisi

Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip için karşılaşmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Parkeden mutlu ayrılmaları durumunda önümüzdeki sezon da Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeyi garantileyeceklerini vurgulayan Aksu, Trabzon deplasmanına galibiyet için gideceklerini kaydetti.

Kalan haftalarda korkulu rüya görmemek adına Trabzonspor'u mağlup etmek istediklerini ifade eden Aksu, şunları aktardı:

"Ligde son dönemece girdiğimiz bugünlerde birbirinden zorlu üç maça çıkacağız. Hedefimiz bu müsabakaların tamamını kazanarak ligi en iyi yerde tamamlamak ancak ilk olarak ligde kalışımızı matematiksel olarak garantilemek için deplasmanda Trabzonspor'u yenmemiz geriyor."

Aksu, açıklamasında, "Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden komşu iki şehrin karşılaşmasında sonuç ne olursa olsun centilmenlik ön planda olacaktır. Kazansak da kaybetsek de rakibimizin elini sıkarak ve tamamen fair-play çerçevesinde salondan ayrılacağız." ifadelerine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:24
  1. Yeşilgiresun Belediyespor
  2. Trabzonspor
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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