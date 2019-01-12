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Potada derbi heyecanı

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:59
Potada derbi heyecanı


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş yarın derbide karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 8 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray, haftaya averajla 6. sırada girdi. Oynadığı maçların 6'sını kazanıp, 7'sini kaybeden Beşiktaş ise averajla 8. sırada haftaya başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, 91-77'lik skorla kazandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:59
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Galatasaray
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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