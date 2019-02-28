0553 313 94 23

"Postmodern darbe"nin 22. yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir"- "Apaçık ortadadır ki 28 Şubat darbesi de milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir"- "Milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır. Türkiye, gayri milli ve hatta millet düşmanı olan darbecilik geleneğini, bu uğurda bedeller ödemek pahasına aşmıştır"

28 Şubat 2019 Perşembe 23:50
"Postmodern darbe"nin 22. yılı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir." ifadelerini kullandı.

Şentop, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 142 yıllık parlamento ve anayasa, 96 yıllık Cumhuriyet ve 69 yıllık çok partili siyasi hayat tecrübelerinin en karanlık sayfalarını, askeri darbeler ve demokrasi dışı müdahalelerin oluşturduğunu belirten Şentop, "27 Mayıs 1960’ta başlayıp 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar varan bu süreç, belli siyasi iktidarları hedef almaktan ziyade milletin bizatihi kendisine yönelen menfur suikastlardır. Apaçık ortadadır ki 28 Şubat darbesi de milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir." değerlendirmesini yaptı.

Toplumun önemli bir kısmını hedef alan bu darbenin, ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları bakımından Türkiye için ağır neticelere yol açtığına işaret eden Şentop, darbeyi takip eden süreçte yaşanan ekonomik ve siyasi krizin, ülkenin yıllarına mal olduğunu, devlet ve millet arasında çatışma çıkarmak isteyenler için zemin hazırladığını belirtti. Ancak milletin basireti ve sağduyusunun bu tür bir çatışma beklentisini boşa çıkardığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"'28 Şubat bin yıl devam edecek’ sözünde ruhunu bulan milli irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasbetmeyi çeşitli kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir. Bu menhus geleneğin son örneği olan 15 Temmuz darbesini planlayan ve milletimizin kanını döküp, istikbaline kasteden FETÖ, millet düşmanları listesinin en başında yer almaktadır ve gelecekte de bu ihanetlerinden ötürü daima lanet ve nefretle anılacaklardır.

28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır. Türkiye, gayri milli ve hatta millet düşmanı olan darbecilik geleneğini, bu uğurda bedeller ödemek pahasına aşmıştır. Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı da 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 23:50
  1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    65 yaşındaki çete liderinden pes dedirten sözler
    1. 65 yaşındaki çete liderinden pes..
    2. Mescid-i Aksa'nın kadın..
    3. "28 Şubat Allah ve diniyle savaşmanın..
    4. Fabrika yangını 20 itfaiye ekibinin..
    5. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    6. Beşiktaş’tan Yıldırım Demirören’e..
    7. Vietnam'da iki ayda trafik kazalarında..
    8. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    9. TBMM Başkanı Şentop’tan ‘28 Şubat’..
    10. Netenyahu’dan başsavcının..
    11. Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi..
    12. Müslüm Gündüz'den 28 Şubat açıklaması!
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. ABD'nin Venezuela'da uluslararası..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya..
    16. İsrailli muhalefet liderinden..
    17. GÜNCELLEME - Bursa'da yatak..
    18. ABD basını Trump-Kim zirvesinin..
    19. "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde..
    20. Maçın ardından
    21. Canlı yayında açıkladı: Aziz Yıldırım..
    22. 26 milyonluk büyük ikramiye Bodrum’a..
    23. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    24. Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor
    25. Bakan Selçuk: “56 bin engelliyi kamuda..
    26. ABD Başkanı Trump: “Bölgenin yüzde..
    27. Kırklareli'nde İYİ Parti'de istifa
    28. İsrail, BM'yi isyan ettirdi: Çocukları..
    29. Somali’de çifte patlama: En az 10 ölü,..
    30. Valerie Garnier: “Bu tip bir..
    Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu
    Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar