"Postmodern darbe"nin 22. yılı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, AK Parti il teşkilatlarınca "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22'nci yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

Van'da AK Parti Büyükşehir Seçim Ofisi önünde bir araya gelen partililer adına konuşan AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Faysal İnan, 28 Şubat'ta demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle başta eğitim ve çalışma hakları olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir neslin toplumsal hayatın dışına çıkarıldığını söyledi.

İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınların bedel ödeyerek büyük acılar çektiğini ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler, bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır."

Milletin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyduğunu ifade eden Faysal İnan, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarıyla kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle acı günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kastetmeyi aklının ucundan bile geçiremez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. AK Parti olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız."

- Hakkari

Hakkari'de AK Parti seçim bürosu önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Necmettin Yakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997'de karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini aktaran Yakar, şunları söyledi:

"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş, ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Başörtülü kadınların o süreçte çok acılar çektiğini anımsatan Necmettin Yakar, Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasi destanı yazdığını aktardı.

Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da açıklamaya destek verdi.

- Bitlis

Bitlis'te Ulu Cami Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Türkiye Cumhuriyeti 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini anlattı.

Postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini ifade eden Günceoğlu, şöyle dedi:

"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardı. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."

- Muş

Muş Belediyesi önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhtesim Tunç, postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir arada olduklarını dile getirdi.

"Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular." diyen Tunç, şöyle konuştu:

"Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp, ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız."

Basın açıklamasına, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve vatandaşlar da destek verdi.