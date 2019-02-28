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"Postmodern darbe"nin 22. yılı

AK Parti il teşkilatlarınca, Amasya, Çankırı, Kastamonu ve Tokat'ta basın açıklaması yapıldı

28 Şubat 2019 Perşembe 14:43
"Postmodern darbe"nin 22. yılı

SAMSUN (AA) - AK Parti il teşkilatlarınca, Amasya, Çankırı, Kastamonu ve Tokat'ta, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Yavuz Selim Meydanı'ndaki basın açıklamasında, 28 Şubat'ta Türkiye'nin "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık sürecin içine itildiğini söyledi.

"Postmodern darbe"nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini anlatan Ünek, şöyle devam etti:

"Yıllar önce bugün demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenlerin bugün TBMM'de millete hizmet ettiğini belirten Ünek, siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek muhtar olmasına dahi tahammül edilemeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla darbecilerden hukuk yoluyla hesap sorduğunu kaydetti.

- Çankırı

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Karatekin Parkı'ndaki basın açıklamasında, 28 Şubat'ta demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odaklarının millet tarafından seçilen siyasi iradeye müdahale girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenlerin birlik ve bütünlüklerini gasbetmeye teşebbüs ettiğini dile getiren Kaman ancak bunun devletin gerçek sahibi olan milletin iradesine vurulmaya çalışılan pranganın tarihin derinliklerinde kaybolup gittiğini söyledi.

O gün yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Kaman, şunları kaydetti:

"28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil, adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."

- Kastamonu

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu söyledi.

28 Şubat'ta demokrasiye karşı gayrimeşru müdahalede bulunulduğunu belirten Ünlü, "Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzen, özgürlükler ve demokrasi üzerine korku ve dayatmalar yapıldı. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler." dedi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasi destanı yazdığına işaret eden Ünlü, "Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyulmuştur. AK Parti iktidarıyla kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meşum günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kastetmeyi aklının ucundan bile geçiremez." diye konuştu.

- Tokat

AK Parti İl Başkanı Metin Polat, yaptığı açıklamada, yıllar önce demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavırlarından ödün vermediklerini ve vermeyeceklerine işaret eden Polat, "AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:43
  1. 28 Şubat
  2. Ak Parti
  3. Postmodern Darbe

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