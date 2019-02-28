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"Postmodern darbe"nin 22. yılı

AK Parti il teşkilatları, Giresun, Rize, Gümüşhane, Trabzon ve Artvin'de basın açıklaması yaptı

28 Şubat 2019 Perşembe 14:02
"Postmodern darbe"nin 22. yılı

GİRESUN (AA) - Giresun, Rize, Gümüşhane, Trabzon ve Artvin'de AK Parti il teşkilatlarınca, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, İl Başkanı Kenan Tatlı, partililer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan İl Başkanı Tatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı kararlı tavırlarından ödün vermediklerini ve vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak üzerlerine düşen görevin farkında olduklarını ifade eden Tatlı, "28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak." dedi.

Tatlı, demokrasinin kazanımlarını sonuna kadar koruyacaklarına vurgulayarak şöyle konuştu:

"28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizlere güvenip teveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz."

- Rize

AK Parti İl Başkanlığınca Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Midilli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997'de "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini aktardı. Midilli, şunları söyledi:

"Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Basın açıklamasına, AK Parti İl Teşkilatı, gençlik ve kadın kolları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Gümüşhane

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda AK Parti İl Başkanlığınca organize edilen basın açıklamasına kadınlar, 28 Şubat sürecini protesto eden dövizlerle geldi.

Burada grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği basın açıklamasına, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti teşkilatı ve ilgililer katıldı.

- Trabzon

Atatürk Alanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, 28 Şubat sürecinde inançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınların bedel ödediğini vurgulayarak "Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir." dedi.

- Artvin

AK Parti İl Başkanlığınca bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Halitpaşa Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılanlar, taşıdıkları dövizlerle 28 Şubat sürecini protesto etti.

Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan, postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için alanlarda olduklarını söyledi ve "Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz" dedi.

Basın açıklamasına, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Memur-Sen İl Başkanı İbrahim İnce ve halk katıldı.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:02
  1. "postmodern darbe"
  2. 28 Şubat
  3. Artvin
  4. Giresun
  5. Gümüşhane
  6. Rİze
  7. Trabzon

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