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Posta gazetesi Muharrem İnce'ye kıyak yaptı

Aydın Doğan'ın geçtiğimiz günlerde sattığı Posta gazetesi, dün CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklandığı toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi kürsüye çağırmasını çarpıtarak İnce'ye kıyak geçerken toplumu da yanlış bilgilendirdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:36
Posta gazetesi Muharrem İnce'ye kıyak yaptı

YENİAKİT.COM.TR - CHP dün düzenlediği toplantı ile 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Toplantıda ilk olarak söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olarak kürsüye çağırdığı Muharrem İnce'ye "Gel buraua Muharrem İnce" diye seslendi.

POSTA MUHARREM'E KIYAK YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü toplantıda cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi açıkladığını haberleştiren Posta gazetesi akıl almaz bir çarpıtmaya imza attı. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi kürsüye davet ederken kullandığı "Gel buraya Muharrem İnce" ifadesini görmezden gelen Posta gazetesi, haberde toplumu yanlış bilgilendiren bir ifade kullandı. Gazete, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi "25 Haziran'da ülkemizde çiçekler açsın istiyoruz." diyerek davet ettiğini yazarak adeta Muharrem İnce'ye kıyak geçti.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:36
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce
  3. Posta gazetesi

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  • Mesut SarpMesut Sarp50 dk önce
    ...Yazacak başka bişey kalmadida. Bırakın lütfen buna posta okuyucuları karar versin efendim.
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