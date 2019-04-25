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Postacılardan kıyasıya mücadele

Postacılar, 48.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:30
Postacılardan kıyasıya mücadele

Postacılar, 48. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edebilmek içinİzmir’de ter döktü.


Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması milli takım İzmir elemeleri İnciraltı Kent Ormanı Parkurunda gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye’yi temsil etmek isteyen toplam 7’si kadın 36 postacı kıyasıya bir mücadele sergiledi. Elemelere İzmir’in yanı sıra Muğla ve Aydın’dan da postacılar katıldı. Erkeklerin 10 bin metre, kadınların ise 5 bin metre yürüdüğü parkurda erkekler kategorisinde Barış Çankır birinci, Hüsnü Eser ikinci, Emre Kaya üçüncü oldu. Kadınlarda ise Fatma Kaya birinciliği, Aycan Küçük ikinciliği, Yağmur Arslan ise üçüncülüğü elde etti. Türkiye genelinde yapılacak olan seçmelerin ardından şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek 6 kadın ve 10 erkek belirlenecek.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:30
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