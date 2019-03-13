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Postacı ve kurye kılığında senet imzalatan 15 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de, postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi kurum kıyafetlerini giyerek maddi durumu iyi olan vatandaşlara senet imzalatan 15 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:09
Postacı ve kurye kılığında senet imzalatan 15 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de, postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi kurum kıyafetlerini giyerek maddi durumu iyi olan vatandaşlara senet imzalatan ve haksız kazanç elde eden 15 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak-Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Tehdit suçlarından yapılan soruşturma çerçevesinde operasyon yapıldı. Suç örgütü birlikteliği içerisinde hareket eden şüphelilerin, postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı adı altında kurum kıyafetlerini giyerek, daha önceden tespitini yaptıkları iş adamları ve maddi durumu iyi olan vatandaşlara, tebligat imzalatma yöntemini kullanarak, hileli yollarla imzalatmış oldukları senetler üzerine yüksek meblağlar yazıp icra takibi başlatarak haksız kazanç elde etmeleri iddiaları nedeniyle başlatılan operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

 

Kayseri Sulh Ceza Hakimliklerinden alınan iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması kararları kapsamında teknik ve fiziki takipli olarak yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:09
  1. Kayseri
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