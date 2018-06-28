Rıfat Ababay Posta gazetesinden istifa etti

Medyaradar’da yer alan habere göre; Doğan Grubu'nun Demirörenler'e satışının ardından belli bir süre daha görevde kalmaya ikna edilen Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay sonunda istifasını verdi.

22 yıldır Posta Gazetesi’nin başında bulunan Ababay, geçen aylarda Demirören ailesi ile yaptığı ilk toplantıda 24 Haziran’a kadar yayın politikası ve çalışanlara dokunulmaması kaydı ile bir süre daha görevini sürdürmeyi kabul etmiş, ancak ondan sonrası için ayrılma sinyalleri vermişti.

İSTİFA ETTİ

Önceki gün Demirören Holding Binası’nda gerçekleştirilen ikinci görüşmede uzun süredir cebinde taşıdığı istifa mektubunu masaya koydu.

Demirörenler Ababay’ın bu tavrı karşısında "istifasını" kabul etti.