Ulusal gazeteler arasında yaptığı habercilikle takdir toplayan çok fazla kuruluş var. Ancak güvenilir gazeteciliği göz ardı edip çok okunmak için ahlaka aykırı yayınlar yapan gazetelerde var. Gençlere kötü örnek olan, kadınlar üzerinden ahlaksızlığa davetiye çıkaran Posta benzer magazin haberlerini internet siteleri üzerinden de yayınlıyor.

Posta'nın sahibi kim? | Posta kimin?

Posta Gazetesi 23 Ocak 1995 yılında kuruldu. Posta Gazetesi, Demirören Holding bünyesinde yayınlanan günlük bir gazetedir. Posta ayrıca internet sitesi aracılığıyla haberlerini aktarmaya çalışıyor. Demirören Holding bünyesine geçmeden önce Doğan Grubu’nda bulunan Posta Gazetesi o tarihlerde de müstehcen haberler yapıyordu.

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Posta’nın gazete haberleri “posta.com.tr” adresinden de yayınlanıyor. Ayrıca internet sitesi her gün onlarca magazin ve ahlak dışı haberler hazırlayıp yayınlıyor.

Posta son dakika

Posta internet sitesi üzerinden san dakika haberlerini çok sık yayınlamıyor. Gündeme dair haberler anasayfada gün içerisinde yenileniyor.

Posta Gazetesi uygulama indir

Pek çok gazete gibi Posta Gazetesi’de uygulama aracılığıyla haberlerini iletmeye çalışıyor. Posta Gazetesi uygulaması Play Store ve App Store’de yer alıyor.

Posta Twitter

Gençler habere en hızlı şekilde ulaşabilmek için bilindiği gibi Twitter’ı kullanmayı tercih ediyor. Posta Gazetesi de Twitter üzerinden haberlerini yayınlıyor. Posta Gazetesi’nin resmi Twitter hesabı ise @postacomtr’dir.

Posta Facebook

Twitter gençlerin haber alma kaynağı olarak nitelendirildiğinde Facebook ise daha ileri yaşların tercih ettiği haber kaynaklarındandır. Posta Gazetesi çok fazla tartışılan haberlerini ise Facebook üzerinden @posta sayfasından yayınlıyor.

Posta Gazetesi yazarları

Posta Gazetesi’nde yazan köşe yazarlarının kim olduğu da merak ediliyor. İşte Posta Gazetesi yazarlarının listesi:

Şafak Coştu

Merve Tokaz

Sadık Gültekin

Rauf Tamer

Haydar Dümen

Filiz Özkol

Can Kantar

Tamer Heper

Hakan Çelik

Bircan Tavas

Burak Akkul

Rıza Sönmez

Işınsu Kestelli

Ekrem Sarısu

Şirin Sever

Dilara Doğan

Erkut Can

Hande Kazanova

Öner Döşer

Funda Duru

Uğur Alkapar

Mehmet Coşkundeniz

Gözde Hatunoğlu

Nevzat Akdere

Murat Gülderen

Gizem Yetil

Büşra Özbelli

Oral Çalışlar

Murat Çelik

Bilal Emin Turan

Sabanur Kıraç

Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu

Özlem Denizmen

Ecesu Serbes

Erhan Altunay

Cem Kerpiççiler

Esra E. Karaosmanoğlu

Bengisu Özkes

Doğukan Tevfik Meriç

Lara Bayrak

Ayça Okay

Saadet Algan

Sefer Humar

Işıl Cinmen

Emre Aksoy

Defne Ünal

Gizem Topsakal

Elif Demirtaş Bili

Elif Bayram

Dr. Alper Dölenmen

Cansu Bengü Kaya

Merve Duran

Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk

Janet Huvaj

Doç. Dr. İbrahim Halil Ural

Op. Dr. Esra Çelik Şenel

Kerem Akça

İrem Haliloğlu

Ezgi Konucu

Fatma Uyar Kılıç

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya

Şule Kızıltuğ

Gizem Şeho

Yasemin Candemir

Begüm Kocaefe

Papatya Akdağ

Mehmet Yalım Uçtum

Rıdvan Demirkır

İpek Alemdar

Mehmet Nuri Turan

Gülüm Dağlı

Özlem Çetinkaya

Doç. Dr. Eren Erdem

Ahmet Anıl Demirhan

Gül Tuğbahan Kızılcık

Can Kantar - Sigorta Media

Diana Güler

Oylum İzzetoğlu

Fatma Demirok

Tuğçe Özcan

Sevil Nas