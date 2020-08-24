Posta
Posta 1. sayfa oku | Posta ulusal yayın yapan günlük gazetelerden biridir. Posta Gazetesi yayın politikası sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Posta Gazetesi gazetecilikten ziyade müstehcen haberler yaparak, kadın fotoğraflarını kullanıp bolca magazin haberi yapıyor. Ahlaka aykırı yapılan haberler ise tepki çekiyor. Peki, Posta Gazetesi’nin sahibi kim?
Ulusal gazeteler arasında yaptığı habercilikle takdir toplayan çok fazla kuruluş var. Ancak güvenilir gazeteciliği göz ardı edip çok okunmak için ahlaka aykırı yayınlar yapan gazetelerde var. Gençlere kötü örnek olan, kadınlar üzerinden ahlaksızlığa davetiye çıkaran Posta benzer magazin haberlerini internet siteleri üzerinden de yayınlıyor.
Posta'nın sahibi kim? | Posta kimin?
Posta Gazetesi 23 Ocak 1995 yılında kuruldu. Posta Gazetesi, Demirören Holding bünyesinde yayınlanan günlük bir gazetedir. Posta ayrıca internet sitesi aracılığıyla haberlerini aktarmaya çalışıyor. Demirören Holding bünyesine geçmeden önce Doğan Grubu’nda bulunan Posta Gazetesi o tarihlerde de müstehcen haberler yapıyordu.
Posta online oku
Posta’nın gazete haberleri “posta.com.tr” adresinden de yayınlanıyor. Ayrıca internet sitesi her gün onlarca magazin ve ahlak dışı haberler hazırlayıp yayınlıyor.
Posta son dakika
Posta internet sitesi üzerinden san dakika haberlerini çok sık yayınlamıyor. Gündeme dair haberler anasayfada gün içerisinde yenileniyor.
Posta Gazetesi uygulama indir
Pek çok gazete gibi Posta Gazetesi’de uygulama aracılığıyla haberlerini iletmeye çalışıyor. Posta Gazetesi uygulaması Play Store ve App Store’de yer alıyor.
Posta Twitter
Gençler habere en hızlı şekilde ulaşabilmek için bilindiği gibi Twitter’ı kullanmayı tercih ediyor. Posta Gazetesi de Twitter üzerinden haberlerini yayınlıyor. Posta Gazetesi’nin resmi Twitter hesabı ise @postacomtr’dir.
Posta Facebook
Twitter gençlerin haber alma kaynağı olarak nitelendirildiğinde Facebook ise daha ileri yaşların tercih ettiği haber kaynaklarındandır. Posta Gazetesi çok fazla tartışılan haberlerini ise Facebook üzerinden @posta sayfasından yayınlıyor.
Posta Gazetesi yazarları
Posta Gazetesi’nde yazan köşe yazarlarının kim olduğu da merak ediliyor. İşte Posta Gazetesi yazarlarının listesi:
Şafak Coştu
Merve Tokaz
Sadık Gültekin
Rauf Tamer
Haydar Dümen
Filiz Özkol
Can Kantar
Tamer Heper
Hakan Çelik
Bircan Tavas
Burak Akkul
Rıza Sönmez
Işınsu Kestelli
Ekrem Sarısu
Şirin Sever
Dilara Doğan
Erkut Can
Hande Kazanova
Öner Döşer
Funda Duru
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Gözde Hatunoğlu
Nevzat Akdere
Murat Gülderen
Gizem Yetil
Büşra Özbelli
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bilal Emin Turan
Sabanur Kıraç
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Özlem Denizmen
Ecesu Serbes
Erhan Altunay
Cem Kerpiççiler
Esra E. Karaosmanoğlu
Bengisu Özkes
Doğukan Tevfik Meriç
Lara Bayrak
Ayça Okay
Saadet Algan
Sefer Humar
Işıl Cinmen
Emre Aksoy
Defne Ünal
Gizem Topsakal
Elif Demirtaş Bili
Elif Bayram
Dr. Alper Dölenmen
Cansu Bengü Kaya
Merve Duran
Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk
Janet Huvaj
Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Op. Dr. Esra Çelik Şenel
Kerem Akça
İrem Haliloğlu
Ezgi Konucu
Fatma Uyar Kılıç
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya
Şule Kızıltuğ
Gizem Şeho
Yasemin Candemir
Begüm Kocaefe
Papatya Akdağ
Mehmet Yalım Uçtum
Rıdvan Demirkır
İpek Alemdar
Mehmet Nuri Turan
Gülüm Dağlı
Özlem Çetinkaya
Doç. Dr. Eren Erdem
Ahmet Anıl Demirhan
Gül Tuğbahan Kızılcık
Can Kantar - Sigorta Media
Diana Güler
Oylum İzzetoğlu
Fatma Demirok
Tuğçe Özcan
Sevil Nas