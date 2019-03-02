Posof'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kurtuluş programı ertelendi Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ilçenin kurtuluş programı da ertelendi.

Ardahan Posof'ta gece itibariyle başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinin 25 köy ile bağlantı kesildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın tamamen durma noktasına geldiği ilçede kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Karayolları yetkilileri, yüksek kesimlerde kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle Posof- Damal karayolu üzerindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü, Ardahan- Şavşat karayolu Sahara Geçidi'nin ise ulaşıma kapandığını bildirdi.



Öte yandan, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü kutlama programı etkinlikleri de kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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