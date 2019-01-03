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Memnun kalmadığı poşetin parasını geri istedi!

1 Ocak'tan itibaren başlayan ücretli poşet uygulaması kapsamında bir marketten alışveriş yapan vatandaş, poşetten memnun kalmadığını iddia ederek parasını geri istedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 08:50
Memnun kalmadığı poşetin parasını geri istedi!

Türkiye genelinde, doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', 1 Ocak 2019 tarihinden başladı. Marketlere alışveriş yapmaya giden kişilerden bazıları satın aldıkları ürünleri, her biri için 25 kuruş ücret ödedikleri poşetlere koydu.

Market  25 kuruşu iade ederek makbuz kesti

Tüm marketlerde başlayan uygulamada ilk poşet iade haberi de geldi. Marketten alışveriş yapan bir vatandaş, satın aldığı poşetten memnun kalmadığını iddia ederek iade talebinde bulundu. Vatandaşın iade talebine olumlu yanıt veren market çalışanları, poşete ödenen 25 kuruşu iade ederek makbuz kesti.

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 08:50
  1. poşet
  2. ücret
  3. iade

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