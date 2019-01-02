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Poşete ücret ödenecek mi? Poşet ücretleri ne kadar? ocak 2019

Ücretli poşet uygulamasının yasayla yürürlüğe girmesinin ardından vatandaş poşete ne zaman para ödeyeceğini merak ediyor. Ücretli poşet uygulaması başladı mı? 1 ocak itibariyle markete giden vatandaş yaptığı alışverişlerde gramajına göre poşetlere ücret ödeyecek. İşte detaylar...

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:23
Poşete ücret ödenecek mi? Poşet ücretleri ne kadar? ocak 2019

Ücretli poşet uygulamasının yasayla yürürlüğe girmesinin ardından vatandaş poşete ne zaman para ödeyeceğini merak ediyor. Ücretli poşet uygulaması başladı mı? 1 ocak itibariyle markete giden vatandaş yaptığı alışverişlerde gramajına göre poşetlere ücret ödeyecek. İşte detaylar...

Poşete ücret ne zaman ödenecek?

1 ocak 2019 itibariyle yasanın yürürlüğe girmesiyle alışverişe giden vatandaş plastik poşetlere ücret ödeyecek

Poşet ücreti ne kadar?

Yasaya göre plastik poşetler en az 25 kuruştan tüketiciye satılacak. Aksini uygulayan işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Hangi poşetler ücretsiz verilcek?

Ücretli poşet uygulaması ile ilgili bir çok vatandaş uygulamaya tepki gösterirken, destekleyenler de eksik olmadı. Edirne'de bir market sahibi Rıfat Mitrani, gramajı düşük ürünler için poşetlerin bedelsiz olduğunu belirterek "Gramaj olarak standart var. Gramajı düşük olan poşetler bedelsiz, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:23
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