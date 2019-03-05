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Poşet uygulaması kadınların çanta tercihlerini değiştirdi

Türkiye’de ücretli poşet uygulaması ile birlikte kadınlar kol çantası tercihlerini değiştirerek daha büyük çantalar kullanmaya başladı.

05 Mart 2019 Salı 09:53
Poşet uygulaması kadınların çanta tercihlerini değiştirdi

Türkiye’de ücretli poşet uygulaması ile birlikte kadınlar kol çantası tercihlerini değiştirerek daha büyük çantalar kullanmaya başladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girmesi ve poşetlerin ücretli olması bez çanta kullanımını artırırken, kadınların kol çantası tercihini de değiştirdi. Küçük çanta yerine büyük çanta kullanan kadınlar, aldıkları ürünleri çantalarına koyarak poşet uygulamasına destek oluyor. Tokat Çevre Gönüllüsü Fatma Esin Tuna, poşetler paralı olunca kadınların çözümü çantalarını büyütmekte bulduğunu belirterek, “Kadınlar olarak poşet uygulaması ile birlikte çantalarımızı büyüttük. Uygulamayı başladığı günden bugüne de destekliyoruz. Ev alışverişleri dışındaki, günlük gezintilerimizde kozmetik, tuhafiye, aksesuar ya da atıştırmalık aldığımız zaman poşete hiç ihtiyaç duymadan büyük çantamızın içine atıyoruz. “Sıfır Atık” projesine herkesin destek vermesi ile hem temiz çevre hem de geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır” dedi.


Kamuran Özdemir ise poşet uygulamasını desteklediğini ve bu kapsamda büyük çanta kullanmayı tercih etmeye başladığını belirterek, “Türkiye bu konuda duyarlı olmaya başladı. Kadınlar artık büyük çantalar kullanıyor. Poşet uygulaması ile birlikte bez çantalar revaçta oldu. Hem çevremiz hem kendimiz için bu uygulama ideal diye düşünüyorum” diye konuştu.



Büyük çantalar rağbet görüyor


Çantacı Yahya Güneş, poşet uygulamasından sonra kadınların büyük çantaları tercih etmeye başladığını belirterek, "Hacmi geniş olan çantalar daha fazla rağbet görmeye başladı. Poşet uygulamasından önce küçük çantalar daha ağırlıkta satılıyordu. Küçük çantalara göre büyük çantalar arasında fiyat farkı yok gibi hemen hemen aynı. Hacmi geniş olduğu için ufak tefek aldıkları ürünleri çantalarına rahatlıkla koyabiliyorlar”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:53
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