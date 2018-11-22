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Poşet çaylardaki büyük tehlike! Neden suda dağılmıyor?

Kullanımı yaygınlaşan poşet çaylar sağlık açısından ortaya çıkabilecek riskleri de beraberinde getiriyor. Poşet çayların kaynar suya girer girmez eriyip yırtılmalarını önlemek amacıyla kullanılan epiklorohidrin maddesinin, pestisit (böcek ilacı) olarak da kullanıldığı ve kansere sebebiyet verdiği ileri sürüldü.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:08
Poşet çaylardaki büyük tehlike! Neden suda dağılmıyor?

Demleme açısından kolaylığı nedeniyle ülkemizde de sıklıkla tercih edilen poşet çayların kansere neden olduğu ileri sürüldü.

Poşet çayların sıcak suda erimesinin ve yırtılmasının önelemek için epiklorohidrin denen bir maddeyle işlemden geçirildiği ve bu maddenin de kansere yol açtığı bunlardan sadece biri.

Pestisit (böcek ilacı) olarak da kullanılan ve kanserojen bir madde olarak değerlendirilen Epiklorohidrin, suyla birleştiğinde kısırlıkla ve bağışıklık baskılanmasıyla ilişkilendirilen 3-MCPD isimli bir maddeye dönüşüyor. Bu da çayla birlikte bir miktar plastik molekülü de içtiğimiz anlamına geliyor.

Plastik bardak kullanmayın

Poşet çaylar konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, plastik bardaklarda da çay içilmemesi konusunda da uyarıda bulunuyor. Sebebi ise suyun sıcaklığı ile bardaktaki kimyasal ve diğer zararlı  maddelerin açığa çıkması. 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:08
  1. poşet çay
  2. kanser
  3. Epiklorohidrin

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