Poşet çaylardaki büyük tehlike! Neden suda dağılmıyor?

Demleme açısından kolaylığı nedeniyle ülkemizde de sıklıkla tercih edilen poşet çayların kansere neden olduğu ileri sürüldü.

Poşet çayların sıcak suda erimesinin ve yırtılmasının önelemek için epiklorohidrin denen bir maddeyle işlemden geçirildiği ve bu maddenin de kansere yol açtığı bunlardan sadece biri.

Pestisit (böcek ilacı) olarak da kullanılan ve kanserojen bir madde olarak değerlendirilen Epiklorohidrin, suyla birleştiğinde kısırlıkla ve bağışıklık baskılanmasıyla ilişkilendirilen 3-MCPD isimli bir maddeye dönüşüyor. Bu da çayla birlikte bir miktar plastik molekülü de içtiğimiz anlamına geliyor.

Plastik bardak kullanmayın

Poşet çaylar konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, plastik bardaklarda da çay içilmemesi konusunda da uyarıda bulunuyor. Sebebi ise suyun sıcaklığı ile bardaktaki kimyasal ve diğer zararlı maddelerin açığa çıkması.