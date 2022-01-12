Poşe yumurta tarifi, nasıl yapılır? Nefis tarif

Poşe yumurta, katı ve sıvı yağsız piştiği için formuna ve sağlığına dikkat edenlerin de tercih ettiği bir pişirme yöntemidir.

Poşe yumurta tarifi

Poşe Yumurta Tarifi İçin Malzemeler

Yumurta

Kaynar su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

Poşe yumurta tarifi nasıl yapılır?

Ocakta kaynayan suyun ine tuz ve sirkeyi ekleyin. Yumurtaların dağılmaması için ayrı bir yerde kırın ve yavaşça ocaktaki kaynar suya bırakın. Beyazlarının dağılmaması için suyu yumurtanın üzerine dökün. Kayısı kıvam için yaklaşık 4 dk yeterli olacaktır.

Afiyet olsun