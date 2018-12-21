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Pos cihazı tefecilerine operasyon

Pos cihazı üzerinden tefecilik yapıldığı belirlenen iş yerlerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı- Yüzde 5 komisyonla bir vatandaşın para çektirdiği anda suçüstü yapan ekiplerin 3 iş yerinde gerçekleştirdikleri aramalarda 12 pos cihazı, 80 bin lira para ile çok sayıda kredi kartı ele geçirildi

21 Aralık 2018 Cuma 14:38
Pos cihazı tefecilerine operasyon

ANKARA (AA) - Başkentte pos cihazı üzerinden tefecilik yapıldığı belirlenen 3 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların mağduriyetini fırsat bilerek komisyon karşılığı kredi kartlarından para çeken ve pos tefecisi olarak adlandırılan kişileri mercek altına alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Pos tefeciliği yaptığı iddia eden iş yerlerini günlerce fiziki ve teknik olarak takip eden ekipler, bir iş merkezindeki iki kuyumcu ile tabelasız bir dükkanda yüzde 5 komisyonla kredi kartı çekildiğini belirledi. Bunun üzerine söz konusu iş yerlerine baskın düzenleyen ekipler, firma yetkilisi ve çalışanları olduğu öğrenilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın sırasında ekipler, bir vatandaşın kredi kartı ile 700 liralık çekim yaptırdığını ve karşılığında 670 lira aldığını da belirledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 12 pos cihazı, tefecilikten elde edildiği belirlenen 80 bin lira para ile çok sayıda kredi kartı ele geçirildi.

Pos tefecilerine yönelik çalışmaların Ankara genelinde devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:38
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. operasyon
  4. pos tefeciliği

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