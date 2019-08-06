Porto'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran Aboubakar kararı! Beşiktaş'a geri döneceği belirtilen golcü oyuncu Vincent Aboubakar, Porto'nun Krasnodar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kadrosuna alınmadı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Krasnodar ile eşleşen Porto, deplasmanda oynayacağı ilk maçın kadrosunu açıklarken kadroda Vincent Aboubakar yer almadı. Portekiz ekibinin Krasnodar ile oynayacağı maçın kadrosundaVincent Aboubakar'ın dışında Diogo Queiros ve Diogo Leite yer almadı. A Bola'nın haberine göre Porto, bu 3 futbolcuyu 'transfergörüşmesi' yapmaları için Portekiz'de bıraktı. Sakatlığının ardından Porto Teknik Direktörü Serrgio Conceiçao'nun gözüne giremeyen 27 yaşındaki Kamerunlu golcü, sezon başı hazırlık maçlarında da yeteri kadar şans bulamamıştı. Portekiz ekibinin, Aboubakar'ın maaşından kurtulmak için kendisine kulüp aradığı kaydediliyordu. Vincent Aboubakar'ın eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti.

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