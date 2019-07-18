Porto Riko'da vali ve yolsuzluk karşıtı protestolar

ANKARA (AA) - Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da halk, yolsuzluk ve Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun istifası talebiyle günlerdir gösteri düzenliyor.

CNN Espanol'un haberine göre, Rossello'nun mesajlaşma uygulaması Telegram'daki küfür içerikli yazışmalarının sızmasının ardından hafta başında protesto düzenleyen halk, bu sabahın ilk saatlerinde yeniden sokağa çıktı.

Rossello'nun istifası talebinin yanı sıra yolsuzluk ve rüşvete karşı da döviz ve pankartlar taşıyan protestocular, Vali Rossello'nun resmi konutunun önüne kadar yürüdü.

Tef çalarak ve tencerelere vurarak şarkılar söyleyen gruptakiler, "Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda" diyerek tepki gösterdi.

Göstericilerden Leishka Flores, yıllardır yolsuzluktan ve şiddetten usandıklarını belirterek, "Devrim yapmak için buradayız." dedi.

Kalabalık, "Porto Riko'da artık seni (Vali) kimsenin istemediğini bilmen gerekiyor." yazılı bez afişler taşıdı.

Polis, barikatlar kuran göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

- Vali, istifa etmeyeceğini açıklamıştı

Vali Rossello, Salı günü yaptığı açıklamada, istifasını isteyen kalabalığa yönelik, kendisinin herhangi yasa dışı veya yozlaşmış eylemde bulunmadığını ancak kullandığı uygunsuz ifadelerden ötürü pişman olduğunu dile getirmişti.

Polisin protestoculara yönelik müdahalesini savunan Rossello, göstericilerin sokakları ateşe verdiğini, bunun sonucunda da polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla gerekeni yaptığını belirtti.

Gösteriler, Rossello'nun Telegram yazışmalarındaki Porto Rikolu kadın politikacı ve diğer bir kişi hakkında küfür içeren ifadeleri ve fotoğraftaki obez adamla dalga geçtiğinin ortaya çıkmasıyla başlatılmıştı.