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Porto Riko'da büyük facianın bilançosu açıklandı! 3 bine yakın kişi hayatını kaybetti

Porto Riko'da meydana gelen Maria Kasırgası'nda hayatını kaybedenlere ilişkin hükümetten resmi açıklama geldi. Buna göre kasırgada hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 975 olarak açıklandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:33
Porto Riko'da büyük facianın bilançosu açıklandı! 3 bine yakın kişi hayatını kaybetti

Porto Riko'da hükümet, Maria Kasırgası'nda hayatını kaybedenlere ilişkin resmi rakamı 2 bin 975 olarak duyurdu.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, yaptığı açıklamada, George Washington Üniversitesi'nin bağımsız araştırmasının bulgularından hareketle kasırga ve sonrasında yaşanan sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısını 64'ten 2 bin 975 olarak revize ettiklerini açıkladı.

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar mayıs ayında yayımladıkları çalışmada, Porto Riko'da etkili olan kasırga ve sonraki üç aylık dönemde (20 Eylül-31 Aralık 2017) 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiği tahmininde bulunmuştu.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 60 ARTTI

Yeni araştırmanın daha sağlıklı verilere dayandığı belirtildi.

Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria'nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı tespit edilmişti.

Araştırmacılar, hesaplamalarda, kasırga sonrasında sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle kaydedilen ölümlerin de dahil edildiğini bildirdi.

Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:33
  1. Porto Riko
  2. Maria Kasırgası
  3. Ricardo Rossello
  4. George Washington Üniversitesi
  5. Harvard Üniversitesi

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